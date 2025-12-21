Саакашвили: «Я не сломаюсь, не смирюсь и продолжу борьбу до вашей и моей победы!»

Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, в Руставской тюрьме в свой 58-й день рождения опубликовал в социальной сети пост, где отмечает, что в тюрьму он попал в 2021 году, когда ему было 53 года, и сегодня, 21 декабря ему исполнилось 58 лет.



Политик обратился к тем, кто хочет «что-то передать» ему — он призвал обратиться к журналисту и гражданской активистке Нануке Жоржолиани и перевести «даже небольшую сумму денег на счета других политзаключенных».



В пространном посте Саакашвили вспоминает, что в 1995 году он отказался от успешной карьеры юриста в ведущей юридической фирме Нью-Йорка, покинул квартиру рядом с Центральным парком города и вернулся «в опасную, холодную Грузию, из которой все бежали», и вместе со своими соратниками с 2003 года вместе вывел страну из «совершенно безнадежной и бесперспективной ситуации, делая ее образцом для всего мира».



Этого, по словам экс-президента Грузии, в 2008 году Россия не смогла простить ему и напала на Грузию.



«И так же, как Зеленский в 2022 году, я в 2008 году, несмотря на личные угрозы Путина убить меня, я отказался покидать Грузию, и мы спасли ее. В 2012 году я без колебаний выполнил (на мой взгляд, ошибочное) решение большинства грузинского народа и совершенно мирно передал власть. В 2021 году я покинул чрезвычайно комфортную жизнь времен моей юности в Украине, которая стала моей второй родиной, и приехал сюда с большим риском для своей жизни, чтобы пробудить грузин перед надвигающейся великой катастрофой», — пишет Саакашвили.



Третий президент Грузии с неудовольствием отмечает, что конформистская часть грузин — которая, по его словам, составляет серьезную цифру в процентном отношении — проигнорировала несправедливые обвинения в его адрес, перетерпела и его тюремное заключение, и отравление, и пытки, о которых он сам не раз заявлял, — и теперь эта часть продолжает свыкаться с этим.



По словам Саакашвили, его политической команде удалось невозможное: они первыми на пространстве бывшей империи доказали, что жизнь без России намного лучше.



Именно поэтому, продолжил политик, на Грузию «всей мощью» надавила пропагандистская машина и значительной части грузин напомнили, что «9 лет успеха и стремительного прогресса были жестоким режимом, который занимался пытками собственного народа».



Саакашвили также отметил, что слишком много грузин не подчинились этому пропагандистскому нарративу, поддерживают его — им он благодарен.



«Ваша поддержка, а также поддержка моих поклонников в Украине и по всему миру до сих пор придавали мне сил. Я не сломаюсь, не смирюсь и я буду бороться за вашу и свою победу. Мы обязательно построим наш блистательный город — Лазику! Слава свободе! Слава Україні!», — написал Саакашвили.



Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который обвиняется по ряду уголовных дел и уже был осужден по нескольким из них, вернулся в Грузию за день до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.



Он был арестован 1 октября того же года.



После объявления голодовки в тюрьме Саакашвили был переведен сначала в тюремную клинику, затем в Горийский военный госпиталь и, наконец, в клинику Vivamed, где он находится с 12 мая 2022 года.



Саакашвили был возвращен в тюрьму Рустави 12 ноября 2025 года.



Источник: SOVA

