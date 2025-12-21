Ираклий Кандашвили избран председателем Ассоциации адвокатов Грузии

21.12.2025 23:36





Ираклий Кандашвили одержал победу по итогам второго тура выборов председателя Ассоциации адвокатов Грузии.



Ираклий Кандашвили набрал 1473 голоса, в то время как его оппонент Ираклий Чомахашвили получил 1366 голосов.



Всего во втором туре проголосовали 2855 адвокатов.



Первый тур выборов председателя Ассоциации адвокатов Грузии состоялся 14 декабря. На заседании 14 декабря были избраны члены Исполнительного совета, Комиссии по этике и Ревизионной комиссии.





