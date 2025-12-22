Бочоришвили: Внешние вмешательства представляют собой значительный вызов для Грузии -

22.12.2025 13:40





В последнее время внешние вмешательства, осуществленные с целью ущемления политического выбора страны, стабильности и доверия к институтам, представляют серьёзный вызов для Грузии – в этом контексте невозможно не отметить искусственные препятствия, созданные бывшим президентом, и трудности, с которыми сталкивается грузинская дипломатическая служба, – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в выступлении на «Конференции послов 2025».



Министр поблагодарила представителей дипломатического корпуса за их службу в защите интересов страны.



«Сегодня мы начинаем ежегодную Конференцию послов, которая дает нам наилучшую возможность подвести итоги прошедшего периода, оценить существующую реальность и определить задачи, которые будут определять нашу дипломатическую деятельность в будущем году…



Сегодня, как никогда, для сохранения мира в нашей стране важно надлежащее осуществление последовательной, прагматичной и основанной на национальных интересах внешней политики.



Существующие вызовы в сфере безопасности, геополитические изменения и растущая неопределенность еще больше усиливают нашу ответственность за эффективное осуществление приоритетов внешней политики Грузии. В нынешней обстановке твердость дипломатической службы имеет особое значение для страны, перед которой стоит наибольший вызов безопасности, представляющий собой оккупацию двух регионов и мирное восстановление территориальной целостности.



Несмотря на сложнейшие вызовы в сфере безопасности, Грузия в последние годы добилась очевидных результатов в развитии.



Наряду с развитием страны меняются перспективы Грузии и открываются новые возможности. Увеличивается объем международной торговли, укрепляются позиции Грузии в сфере регионального транзита и логистики, растет интерес инвесторов к нашей стране.



Вклад внешнеполитической службы в эти достижения существенный.



Новые возможности сопровождаются новыми вызовами, которые требуют укрепления суверенной внешней политики, глубокого понимания интересов страны и более эффективного использования дипломатических инструментов.



В последнее время внешние вмешательства, осуществленные с целью ущемления политического выбора страны, стабильности и доверия к институтам, представляют серьёзный вызов для Грузии.



Чтобы справиться с действиями, осуществляемыми с использованием гибридных методов, дезинформации, политического и экономического давления и поощрения поляризации, внешнеполитическая служба страны является критической линией в ответе ложным нарративам и защите национальных интересов Грузии.



В этом контексте невозможно не отметить созданные бывшим президентом искусственные препятствия и сложности, которые существуют перед дипломатической службой.



Из 82 дипломатических представительств Грузии в 2025 году были назначены 36 руководителей, что жизненно важно для надлежащего функционирования дипломатической службы.



Кроме того, в этом году мы начали фундаментальную реформу внешнеполитического ведомства.



Наряду с опытными дипломатами Грузии необходимо молодое, образованное поколение, хорошо адаптированное к современным потребностям, которое верно включится в защиту интересов своей страны на внешнеполитической арене.



Поэтапное осуществление начатой ​​реформы даст возможность стране иметь как можно более сильную, гибкую и эффективную внешнеполитическую службу для защиты национальных интересов и надлежащего выполнения приоритетов правительства.



Следом за фундаментальной реформой мы начали разработку механизма внешней помощи, который придает Грузии совершенно новую роль на глобальной арене и направлен на укрепление международного сотрудничества в соответствии с интересами Грузии.



Делясь нашими успешными реформами, опытом и лучшими практиками, Грузия сможет внести свой вклад в реализацию глобальных целей устойчивого развития», - заявила министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





