Папуашвили: Чётко видно, какое колоссальное давление выдержала Грузия

22.12.2025 13:40





«Больше не существует светлой и тёмной стороны истории, простого геополитического противостояния добра и зла, гегемонии одной цивилизации над другой», — об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на конференции послов.



По словам Папуашвили, «ничто уже не будет таким, как вчера, а сегодняшняя реальность больше не позволяет просто прогнозировать будущее».



«Прежде всего очевидно, что архитектура глобальной безопасности разрушена. Униполярного мирового порядка больше не существует. Эпоха международных отношений после холодной войны завершена. Государства в ускоренном режиме ищут формулу нового баланса сил. В этом процессе каждый игрок стремится максимально защитить собственные интересы и сохранить выгодные позиции. В этих условиях национальный интерес перестаёт быть теоретическим понятием — он превратился в определяющую, решающую категорию государственной политики. Именно через призму национального интереса государства принимают решения, формируют альянсы, приобретают влияние. Больше не существует светлой и тёмной стороны истории, простого геополитического противостояния добра и зла, гегемонии одной цивилизации над другой. Вместо этого существует глобальное противостояние, конкурирующие сверхдержавы и стремление к доминированию. Вырисовываются контуры нового, многополярного мира, в котором ни один игрок не обладает абсолютной моральной монополией. В этой же реальности Соединённые Штаты Америки фактически отказываются от роли »мирового полицейского», которая на протяжении десятилетий обеспечивала функционирование глобального порядка. Новые американские доктрины ясно заявляют: эпоха, когда США тратили свои ресурсы на навязывание другим странам цивилизационных моделей, завершена. Единственным абсолютным приоритетом американской политики является собственный национальный интерес. Европа и Европейский союз в этом процессе оказались перед лицом стратегической неопределённости. Они ищут новые модели своей политической, военной и экономической безопасности и устойчивости и уже осознают: ничто не будет таким, как вчера, а сегодняшняя реальность больше не позволяет просто прогнозировать будущее. Именно на этом фоне становится ясной суть политики Грузии. Чётко видно, какое колоссальное давление выдержала Грузия, которую, находясь на линии огня, пытались вынудить сыграть активную роль в обречённом и проигранном сценарии — в процессе, который при заданных условиях завершился бы именно так. Мы это давление выдержали. Выдержали при поддержке и одобрении грузинского народа», — заявил Папуашвили.





