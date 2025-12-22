|
Папуашвили: Давление, шантаж и политический морализм не могут заменить диалог
22.12.2025 13:41
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что руководство Грузии открыто для конструктивного диалога со всеми, кто уважает суверенитет и национальные интересы Грузии.
На «Конференции послов 2025» политик подчеркнул, что «давление, шантаж и политический морализм не могут заменить диалог».
Папуашвили также указал, что защита суверенитета не означает изоляции. Это подразумевает сотрудничество, основанное на равенстве, независимых решениях и национальных приоритетах.
«Международное сотрудничество только тогда и является устойчивым, когда основывается на независимости нашей страны и воле народа.
Грузия готова углублять отношения с любой страной или организацией на основе этих принципов.
В этом сложном и решающем процессе особая ответственность лежит на послах Грузии, тех, кто представляет лицо государства и стоит на первой линии защиты национальных интересов…», — обратился спикер к грузинским дипломатам.
