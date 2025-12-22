Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили: Грузия лидирует в регионе, опережает страны-члены НАТО и ЕС


22.12.2025   13:44


Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, заявил, что на фоне сложной геополитической ситуации 2025 год также был трудным и полным вызовов для Грузии.

Выступая на «Конференции послов 2025», политик снова повторил заявления «Грузинской мечты» о том, что сегодня Грузия защищает суверенитет, свои собственные государственные интересы и мир для своего народа.

Кавелашвили отметил, что из-за такой «принципиальной позиции» прозвучал «ряд незаслуженных обвинений в адрес нашей страны». По его словам, властям пришлось столкнуться с рядом проблем и противостоять тем крупномасштабным кампаниям, «которые на самом деле не были продиктованы наилучшими интересами Грузии и грузинского народа».

«Даже на фоне таких вызовов исследования и отчеты, проведенные различными институтами и организациями, подтверждают, что, основываясь на объективных данных, Грузия не только лидирует в регионе, но и опережает государства-члены ЕС и НАТО», — заявил он.

Кавелашвили добавил, что, исходя из государственных интересов, Грузия укрепляет и углубляет экономические и политические связи с другими государствами.

«Конечно, мы не удовлетворены достигнутым и, исходя из наших государственных интересов, укрепляем и углубляем экономические и политические связи с нашими соседними странами, а также с государствами, сотрудничество с которыми в долгосрочной перспективе принесет значительные положительные результаты для Грузии.

Стратегическое расположение нашей страны позволяет нам еще больше повысить значение и роль Грузии с точки зрения международных связей, а также в процессе реализации межгосударственных проектов», — отметил политик.


