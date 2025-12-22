|
|
|
Глава МИД Грузии снова заявила о «вмешательствах извне» во внутренние дела страны
22.12.2025 13:50
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на «Конференции послов 2025» заявила, что в последнее время вмешательства извне, направленные на подрыв доверия к политическому выбору, стабильности и институтам страны, представляют собой серьезную проблему для Грузии.
В этом контексте она упомянула «искусственные препятствия, созданные бывшим президентом (Саломе Зурабишвили — ред.), и трудности, с которыми сталкивается грузинская дипломатическая служба».
Министр отметила, что сегодня, как никогда ранее, важно должным образом проводить «последовательную, прагматичную и основанную на национальных интересах внешнюю политику, чтобы защитить мир в нашей стране», поскольку существующие вызовы безопасности, геополитические изменения и растущая неопределенность еще больше увеличивают ответственность дипломатов за эффективную реализацию приоритетов внешней политики Грузии.
Бочоришвили отметила, что укрепляются позиции Грузии в области регионального транзита и логистики, а интерес инвесторов к стране растет.
«Вклад дипломатической службы в эти достижения является существенным. <…> В последнее время внешние интервенции, направленные на подрыв доверия к политическому выбору, стабильности и институтам страны, представляют собой серьезную проблему для Грузии», — заявила министр.
Глава МИД Грузии также затронула вопрос «реализации начатой реформы», что, по ее словам, позволит стране иметь максимально сильную, гибкую и эффективную дипломатическую службу для защиты национальных интересов и надлежащей реализации приоритетов правительства.
«Мы приступили к разработке механизма внешней помощи, который придает Грузии совершенно новую роль на мировой арене и направлен на укрепление международного сотрудничества в соответствии с интересами Грузии. <…> Грузия сможет внести свой вклад в реализацию глобальных целей устойчивого развития», — заявила Мака Бочоришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна