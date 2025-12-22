НПО просят международные институты установить, использовался ли «камит» властями Грузии

22.12.2025 14:18





12 грузинских НПО обратились к гендиректору Организации ООН по запрещению химического оружия (ОЗХО), специальным докладчикам ООН и Комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой воспользоваться мандатом и рассмотреть возможность установления фактов или направления в Грузию следственной миссии, чтобы расследовать, использовали ли власти против демонстрантов химвещество «камит» во время разгонов акций протеста, согласно предположениям ВВС.



В обращении заявлено, что задокументированные неправительственными организациями медицинские исследования, свидетельства пострадавших и материалы расследований международных СМИ, показывают, что применявшиеся химические вещества не оказывали временного и быстрого эффекта, но проявлялись симптомы:



острые и длительные нарушения дыхания;

химические ожоги;

поражение нервной системы;

нарушения зрения и другие проблемы со здоровьем — даже по прошествии длительного периода времени.

Это, по мнению НПО, указывает на то, что использованные химические средства и/или методы их применения «выходят за рамки норм, разрешенных международными стандартами».



Организации считают «заключение» властей Грузии по предъявленным подозрениям сомнительными, подчеркнув, что в Грузии «нет эффективного, независимого и надежного механизма расследования».



Они уверены, что СГБ Грузии только подтвердила, что в распоряжении МВД Грузии действительно находилось токсичное химическое вещество с кодом UN1710 и опровергла его применение только в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года.



«Таким образом, остался без ответа вопрос: использовало ли МВД упомянутое химическое вещество в других 6 случаях? Следствие также не провело надлежащего расследования и не предало гласности важную информацию, заключения экспертов, результаты лабораторных исследований и прочее. Жертвы химического отравления имеют право знать полную информацию об используемых химических соединениях, чтобы иметь возможность получить адекватное лечение», — заявили НПО.



Заявление подписали НПО:



Сапари»;

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ);

«Европейская орбита Грузии»;

«Превенция для прогресса»;

«Грузинский центр организации по психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток» (GCRT);

«Защитники демократии»;

«Фонд гражданского общества» (CSF);

«Центр социальной справедливости»;

«Академия будущего Грузии»;

«Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED);

Transparency International/Грузия;

Центр исследований экономической политики.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека в письме генеральному прокурору Грузии просил предоставить обновленную информацию о стадии расследования превышения полномочий сотрудниками полиции.







Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



6 декабря СГБ официально назвала вещество, которое применялось МВД при разгоне протестов. Утверждается, что речь идет о химическом соединении CS-газа – хлорбензилиденмалононитриле, растворенном в пропиленгликоле. Эти вещества не относятся к запрещенной категории, заявляют в СГБ. Подчеркнуто, что вещество «камит» (бромбензилцианид), которое упоминалось в расследовании BBC, МВД никогда не закупало и не использовало. По данным СГБ, CS-газ был приобретен в 2007 и 2009 годах у израильской компании, а международные коды UN3439 и UN1710 касаются именно этих легальных средств.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





