Премьер Грузии: На фоне оккупации 20% территорий политика непризнания — неизменный приоритет


22.12.2025   14:19


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что чрезвычайную важную роль дипломатических миссий страны в процессе консолидации поддержки суверенитета и территориальной целостности страны.

На конференции послов политик отметил, что на фоне оккупации 20% территорий Грузии политика непризнания остается неизменным приоритетом. Он указал, что успешная деятельность страны в этом направлении является заслугой дипломатов.

Глава грузинского правительства отметил, что в глобальной международной системе происходят фундаментальные изменения, а соответственно, меняется и международная повестка дня.

Кобахидзе снова подчеркнул важность международных отношений, основанных на «рациональной и прагматичной политике», отметив, что они имеют «жизненно важное значение для страны, как Грузия, расположенной в таком сложном регионе».

«Хотел бы подчеркнуть чрезвычайно важную роль наших дипломатических представительств в процессе консолидации поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности.

На фоне оккупации 20% территорий страны политика непризнания остается нашим неизменным приоритетом.

Наша успешная деятельность в этом направлении — это, конечно, заслуга вас, дипломатов», — заключил премьер-министр.


