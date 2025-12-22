Премьер Грузии: На фоне оккупации 20% территорий политика непризнания — неизменный приоритет

22.12.2025 14:19





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что чрезвычайную важную роль дипломатических миссий страны в процессе консолидации поддержки суверенитета и территориальной целостности страны.



На конференции послов политик отметил, что на фоне оккупации 20% территорий Грузии политика непризнания остается неизменным приоритетом. Он указал, что успешная деятельность страны в этом направлении является заслугой дипломатов.



Глава грузинского правительства отметил, что в глобальной международной системе происходят фундаментальные изменения, а соответственно, меняется и международная повестка дня.



Кобахидзе снова подчеркнул важность международных отношений, основанных на «рациональной и прагматичной политике», отметив, что они имеют «жизненно важное значение для страны, как Грузия, расположенной в таком сложном регионе».



«Хотел бы подчеркнуть чрезвычайно важную роль наших дипломатических представительств в процессе консолидации поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности.



На фоне оккупации 20% территорий страны политика непризнания остается нашим неизменным приоритетом.



Наша успешная деятельность в этом направлении — это, конечно, заслуга вас, дипломатов», — заключил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





