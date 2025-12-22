Премьер: Международная повестка дня меняется, и в условиях таких преобразований для Грузии имеют жизненную важность международные отношения

22.12.2025 15:02





Следует отметить чрезвычайно важную роль наших дипломатических представительств в процессе консолидации поддержки суверенитета и территориальной целостности страны, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении на конференции послов.



По его словам, на фоне оккупации 20% территории страны политика непризнания остается неизменным приоритетом, и успешная деятельность в этом направлении - заслуга дипломатов.



«Я рад, что сегодня у меня есть возможность еще раз обратиться к вам на ежегодной конференции послов, которая сформировалась как очень интересная платформа для диалога. Сегодняшняя конференция –очень хорошая возможность подытожить прошедший год, который был полон множества сложностей, но мы смогли должным образом преодолеть все трудности, и ваш вклад и роль в этом особенные. Хотел бы выразить благодарность каждому из вас, особенно послам, за вашу работу.



В глобальной международной системе происходят фундаментальные изменения, меняется международная повестка дня. В условиях таких преобразований, для расположенной в комплексном регионе такой страны как Грузия, жизненно важны международные отношения, основанные на рациональной и прагматичной политике. В этом вопросе решающую роль играют наши дипломаты.



Я хотел бы подчеркнуть чрезвычайно важную роль наших дипломатических представительств в процессе консолидации поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. На фоне оккупации 20% территорий страны политика непризнания остается нашим неизменным приоритетом. Наша успешная работа в этом направлении, безусловно, вновь и вновь является заслугой вас, дипломатов», - сказал премьер.





