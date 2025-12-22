|
27 декабря будет организовано протестное шествие от филармонии к зданию парламента
22.12.2025 15:49
По информации неправительственного сектора, несмотря на запрет, введенный Министерством ВД, 27 декабря будет организовано протестное шествие от филармонии к зданию парламента
27 декабря в 19:00 состоится очередная акция протеста. Как заявил председатель правления организации «Превенция для прогресса» Тато Келбакиани, несмотря на ограничения Министерства внутренних дел, важно продолжать протест.
«Как вы знаете, в течение последнего 1 месяца по субботам от филармонии к зданию парламента проходила манифестация, главная цель которой - требование международного расследования по делу о химическом отравлении. 27 декабря, в субботу, в 19:00, также состоится аналогичного типа манифестация от филармонии, и мы ждем всех. Важно, чтобы требование международного расследования продолжалось в такой форме протеста», - сказал Тато Келбакиани.
Для справки, Министерство ВД опубликовало информацию об условиях проведения акций с 21 по 31 декабря 2025 года. Как указано в информации, в этот период собрание должно проводиться без шествия, а участники собрания должны выражать свой протест на ступенях фасада здания парламента в Тбилиси и на прилегающей территории. При этом они не должны препятствовать передвижению других граждан по тротуару или транспортных средств по проезжей части.
