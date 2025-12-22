Илия Второй обращается к участникам собрания послов 2025 года

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обращается к участникам собрания послов 2025 года.



«Господин президент, господин премьер-министр, господин председатель парламента, госпожа министр и другие участники сегодняшнего собрания, сердечно приветствую всех вас, поздравляю с сегодняшним днём и радостью нашей встречи.



Вам известно, какую в целом большую миссию и ответственность несут послы, однако в отношении наших послов эта нагрузка сегодня ещё более возросла и требует от них большего труда и усилий. Убеждён, что каждый из вас хорошо это осознаёт и с верностью и самоотверженностью служит нашей стране. Поэтому хочу и с нашей стороны выразить благодарность за проделанную работу вам и сотрудникам ваших служб и выразить надежду, что ваша деятельность и впредь будет успешной и принесёт благие плоды для Грузии.



В то же время хочу напомнить, что, как известно, в будущем году мы будем отмечать 1700-летие провозглашения христианства государственной религией. Это важнейшая дата в жизни нашей страны, поскольку именно христианство определило образ мышления нашего народа; на его основе были созданы наше уникальное искусство, литература, философия; на нём строятся и человеческие отношения. Надеюсь, что вы вместе с находящимися за рубежом нашими священнослужителями и диаспорой сможете достойно отметить эту дату.



Да дарует Бог, чтобы любовь к Господу и к Грузии объединила всех нас.



Да благословит вас Бог и да дарует вам силу и возможность совершать многие добрые дела, угодные Богу. Аминь!», — говорится в обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.





