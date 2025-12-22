«Грузия прежде всего»: лидеры «Мечты» заявили о разрушении «глобальной архитектуры безопасности»

22.12.2025 15:51





Лидеры «Грузинской мечты» на ежегодной конференции послов в Тбилиси заявили, что «глобальная архитектура безопасности рухнула» и «униполярного мирового порядка больше не существует».



По их словам, больше нет и «простого геополитического противостояния добра и зла» – этим лидеры оправдывают внешнеполитическое позиционирование Грузии.



«В глобальной международной системе происходят фундаментальные изменения, меняется международная повестка», – заявил премьер Ираклий Кобахидзе.



По его словам, «в условиях подобных трансформаций для страны, расположенной в сложном регионе, такой как Грузия, жизненно важное значение имеют международные отношения, основанные на рациональной и прагматичной политике».



Спикер парламента Шалва Папуашвили охарактеризовал 2025 год как «год, наполненный глобальными изменениями, драматизмом и противоречиями», и выделил два момента:



«Грузия выдержала беспрецедентное внешнее давление и нажим»;

«Глобальная архитектура безопасности рухнула» и «униполярного мирового порядка больше не существует».

По словам Папуашвили, «эпоха международных отношений после холодной войны завершилась».



В Тбилиси на ежегодную конференцию прибыли послы Грузии почти из всех стран; в мероприятии также участвовали аккредитованные в Грузии иностранные дипломаты, в том числе временный поверенный в делах посольства США Алан Парселл.



Шалва Папуашвили так описал нынешнюю глобальную политику: «Государства стремительно ищут формулу нового баланса сил. В этом процессе каждый игрок старается максимально защитить собственные интересы и сохранить выгодные позиции».



По словам Папуашвили, с учётом всего этого, «больше не существует светлой и тёмной стороны истории, простого геополитического противостояния добра и зла, гегемонии одной цивилизации над другой».



«Вместо этого существует глобальное противостояние, конкурирующие сверхдержавы и стремление к доминированию. Вырисовываются контуры нового, многополярного мира, в котором ни один игрок не обладает абсолютной моральной монополией», – заявил он.



По заявлению Шалвы Папуашвили, «США фактически отказываются от роли «мирового полицейского».



«Новые американские доктрины ясно заявляют: завершилась эпоха, когда США тратили собственные ресурсы на навязывание другим странам цивилизационных моделей. Единственным абсолютным приоритетом американской политики являются собственные национальные интересы», – сказал спикер.



Он также добавил, что «Европа и Европейский союз в этом процессе оказались перед лицом стратегической неопределённости».



По словам Шалвы Папуашвили, именно на этом фоне становится очевидной суть политики Грузии.



«Чётко видно, какое колоссальное давление выдержала Грузия, которую, находясь на линии огня, пытались вынудить сыграть активную роль в обречённом и проигранном сценарии. В процессе, который при описанных здесь вводных завершился бы именно так. Мы это давление выдержали. Выдержали при поддержке и одобрении грузинского народа».



Он также произнёс слова «Грузия прежде всего», назвав это «главной стратегией, мудростью и знанием, на которые должно опираться любое тактическое или оперативное решение».



«Наш вектор безальтернативен»

Избранный «Грузинской мечтой» президентом Михаил Кавелашвили заявил, что выбранный властью внешнеполитический вектор «безальтернативен».



По его словам, в этом его убедили визиты «в соседние страны – Азербайджан, Армению и Турцию, а затем в ООН и Сербию».



«Наша общая цель – ещё больше укрепить статус Грузии как главного регионального хаба Южного Кавказа. Вместе с тем мы должны максимально способствовать экономической и мирной интеграции более широких географических пространств – Азии, Европы и Ближнего Востока», – заявил он.



Он также отметил, что «параллельно важнейшими приоритетами нашей внешней политики остаются деоккупация двух исторических регионов Грузии и политика непризнания».



Ираклий Кобахидзе также заявил, что «на фоне оккупации 20% территории страны» политика непризнания остаётся «неизменным приоритетом».



Конференция послов проходит на фоне приостановки отношений Грузии с ЕС: по данным Еврокомиссии, стране грозит отмена безвизового режима. Стратегическое партнёрство с США было приостановлено при администрации Джо Байдена и не восстановлено при Дональде Трампе. Параллельно власти «Грузинской мечты» пытаются активизировать контакты на восточном направлении, в том числе с Китаем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





