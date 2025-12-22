Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил Тбилиси

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил Тбилиси, пишет «Эхо Кавказа» со ссылкой на Euronews Georgia, которое сообщило, что он прибыл в Грузию по приглашению инвестиционной компании Silk Road Group и USA Georgia Legacy Foundation.



Адамс вместе с бизнесменом Георгием Рамишвили открыл в гостинице «Телеграф» в Тбилиси спецпространство New York City Suite.



«В Тбилиси понимаешь, что это город, который нашел свой голос и свой путь, гармонично соединяя прошлое и настоящее. Его богатая культура крайне важна, но главным преимуществом, на мой взгляд, являются люди – добрые, вежливые, открытые и готовые показать, почему этот город является городом будущего», – заявил мэр Нью-Йорка.



Сообщается и то, что Адамс вместе с бизнесменом Сабой Микава — другом мэра Тбилиси Кахи Каладзе — посетил и центр спорткаров Forza Tbilisi.



Эрик Адамс – бывший офицер полиции Нью-Йорка, который победил на выборах мэра города в 2021 году, но отказался баллотироваться за переизбрание снова. А новый мэр — кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани — приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.



Сообщается, что во время пребывания Адамса (который критиковал Администрацию Байдена) на посту мэра неоднократно сопровождали коррупционные обвинения – сначала в адрес ближайшего окружения, а затем и против него самого. Следствие утверждало, что он запрашивал пожертвования на избирательную кампанию у граждан Турции и оказывал услуги состоятельным спонсорам. Но Адамс отвергал все обвинения, и Администрация Трампа в итоге распорядилась снять их.



