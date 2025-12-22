|
Саакашвили подает сигнал SOS из Руставской тюрьмы
22.12.2025 16:04
На территории тюрьмы построен цементный завод, в котором не установлены фильтры, и вся эта канцерогенная пыль оседает на нас и на население Рустави. Волосы, которые еле отросли у меня после отравления, снова выпали, и, как я узнал, то же самое случилось с Муртазом Зоделава", - пишет из тюрьмы третий президент Грузии.
По словам Саакашвили, после каждой прогулки он возвращается в камеру "весь покрытый цементными остатками".
* Муртаз Зоделава – член политсовета ЕНД, бывший генпрокурор Грузии. Он задержан по делу о событиях 4 октября - попытке штурма президентского дворца.
