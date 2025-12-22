Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джапаридзе: «Коалиция за перемены» собрала документацию о возможном использовании властями химвещества


22.12.2025   19:28


По заявлению одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе, коалиция собрала документацию и информацию по поводу возможного применения со стороны властей химического вещества, которую передаст международным структурам.

Как заявил Зураб Джапаридзе на сегодняшнем брифинге, на данный момент определено 9 международных структур, куда будет направлен запрос на создание международного механизма расследования по этому вопросу.

«Хочу проинформировать вас об одной из важнейших тем последних недель - фактах систематических пыток и отравления людей химическим веществом со стороны режима в ноябре-декабре прошлого года. За прошедшие недели коалиция работала и собрала всю соответствующую документацию и информацию, необходимую для передачи в международные структуры, где по этому вопросу может быть создан международный механизм расследования. На данный момент нами найдено 9 международных структур. Эти документы уже отправлены в эти структуры в электронном виде, часть из них будет отправлена ​​сегодня, а часть - завтра. Сегодня представители неправительственных организаций также провели брифинг по этому вопросу. Это также важно, поскольку существуют международные структуры, обращаться туда у партий нет мандата. Поэтому важно использовать эти международные структуры, но со стороны гражданского общества, а не партий. Мы находимся в полной координации с ними. Мы просто сделали свое дело. В этот процесс включены все, кто может по отдельности сделать то, что в их силах, что очень важно для конечного результата», - сказал Джапаридзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна