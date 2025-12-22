ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Евросоюз продлил срок действия экономических санкций, введённых против России, ещё на шесть месяцев. Речь идёт о санкциях, которые ЕС впервые ввёл в 2014 году и расширил в 2022 году в ответ на начало Россией полномасштабной войны против Украины.



Согласно принятому сегодня решению, санкции будут действовать до 31 июля 2026 года.



Эти санкции охватывают широкий спектр секторальных ограничений, в частности в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий, а также в отношении продукции двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.



Санкции также предусматривают запрет на морские поставки нефти в Россию и импорт определённых нефтепродуктов из России в Европейский союз, отключение ряда российских банков от платёжной системы SWIFT, а также ограничение деятельности в ЕС нескольких дезинформационных СМИ, поддерживающих Кремль.



В Евросоюзе заявляют, что готовы продолжать давление на Россию путём введения дополнительных санкций.







