В ЕС отреагировали на решение Трампа назначить спецпосланника в Гренландии


22.12.2025   20:09


В Еврокомиссии подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и неприкосновенности границ Дании после того, как президент США Дональд Трамп решил назначить своего специального посланника в Гренландии. Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Ануар Эль Ануни.

Когда его спросили о назначении США специального посланника по Гренландии, он повторил то, что, по его словам, является давней позицией Европейского Союза.

"Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ является чрезвычайно важным для Европейского Союза", – сказал Ануар Эль Ануни.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.


