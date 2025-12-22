В ЕС отреагировали на решение Трампа назначить спецпосланника в Гренландии

22.12.2025 20:09





В Еврокомиссии подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и неприкосновенности границ Дании после того, как президент США Дональд Трамп решил назначить своего специального посланника в Гренландии. Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Ануар Эль Ануни.



Когда его спросили о назначении США специального посланника по Гренландии, он повторил то, что, по его словам, является давней позицией Европейского Союза.



"Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ является чрезвычайно важным для Европейского Союза", – сказал Ануар Эль Ануни.



Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.



Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.



С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".



И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.





