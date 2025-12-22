Ильхам Алиев отказался от участия в саммите лидеров СНГ

22.12.2025 20:40





Президент Азербайджана отказался от участия в саммите лидеров Содружества Независимых Государств. Как сообщают азербайджанские СМИ, лидер Азербайджана не примет участия во встрече, запланированной в Санкт-Петербурге, «в связи с напряжённым рабочим графиком».



В Кремле ранее заявляли, что ожидают прибытия Алиева в Санкт-Петербург, однако после того как стало известно о решении президента Азербайджана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Действительно, у всех глав государств очень напряжённый график, тем более в декабре, перед Новым годом».



Отмечается, что ранее Ильхам Алиев также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в городе Нева. В Баку это объяснили тем, что Азербайджан не является членом Высшего Евразийского экономического совета.



Для справки: Ильхам Алиев принимал участие в саммите лидеров государств — членов СНГ 9–10 октября в Душанбе.





