Грузинские НПО обратились к Организации ООН по запрещению химоружия

22.12.2025 21:09





Грузинские неправительственные организации призвали Организацию ООН по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить международную миссию для расследования возможного применения химического оружия в Грузии.



В совместном заявлении, подписанном двенадцатью НПО, отмечается, что грузинские власти не смогли обеспечить эффективное и независимое расследование использования химических веществ, которые, согласно имеющимся данным, могли быть применены полицией для разгона протестующих во время проевропейских акций.



Неправительственный сектор считает, что в этих обстоятельствах единственный реальный способ установить истину — это международное расследование.



НПО обратились не только к генеральному директору ОЗХО, но и к специальным докладчикам ООН и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой отреагировать в рамках своих мандатов и содействовать расследованию возможных серьезных нарушений прав человека.



Предоставленные независимыми организациями материалы касаются как минимум семи эпизодов во время тбилисских протестов в ноябре-декабре 2024 года. По их оценке, сотрудники грузинских правоохранительных органов использовали химические вещества, которые подмешивали в водометы, а также другие идентифицируемые и неидентифицируемые токсичные или экспериментальные соединения.



Задокументированные случаи, медицинские обследования, свидетельства пострадавших и расследования международных изданий показывают, что использованные химические вещества имели не только кратковременный эффект.



По данным организаций, затронутые протестующие страдали от острых и долговременных респираторных расстройств, химических ожогов, нарушений нервной системы, проблем со зрением и других серьезных осложнений для здоровья, которые сохранялись еще долго после воздействия химических веществ.



Это обстоятельство, по оценке организаций, указывает на то, что использованные вещества или методы их применения нарушали международные нормы, что поднимает вопрос о несоблюдении грузинскими властями обязательств в области прав человека и международного права.





В заявлении НПО резко критикуется пятидневное расследование, проведенное службой государственной безопасности Грузии, которое, по мнению неправительственного сектора, вызывает больше вопросов, чем дает ответов.



По их словам, представленное СГБ «заключение» подтвердило наличие у министерства внутренних дел токсичного химического вещества с кодом UN1710, хотя ведомство отрицало его использование только в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года.



По мнению неправительственных организаций, остается неясным, использовалось ли это вещество в других задокументированных случаях. Кроме того, в ходе расследования не были обнародованы важные заключения экспертов, результаты лабораторных анализов и другая критически важная информация, необходимая для независимой оценки.



На этом фоне неправительственные организации призывают генерального директора ОЗХО воспользоваться своим мандатом и рассмотреть вопрос о направлении в Грузию специальной миссии. НПО считают, что международное взаимодействие важно не только для расследования возможных серьезных нарушений в прошлом, но и для предотвращения их в будущем.



В заявлении также подчеркивается, что лица, пострадавшие от химического оружия, имеют право на полную информацию об использованных веществах, чтобы иметь возможность получить надлежащую медицинскую помощь и оценить долгосрочные риски для здоровья.



Сектор НПО также приветствовал инициативу Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, который призвал комиссара по правам человека расследовать применение химического оружия против демонстрантов в Грузии.



«Наша цель — не только установить истину, но и предотвратить насилие и защитить основополагающие принципы международного права в Грузии», — говорится в заявлении грузинских НПО, призывающем международные организации незамедлительно и эффективно отреагировать на возможные нарушения.





Расследование BBC

1 декабря 2025 года британское издание BBC опубликовало расследование, в которой утверждает, что правительство Грузии могло использовать химическое вещество времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в конце 2024 года.



В статье говорится, что британские журналисты пообщалась с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии (среди источников был бывший глава отдела вооружений управления специальных операций МВД Грузии Лаша Шергелашвили) и врачами, выяснив, что при разгоне митингов в водометах могло использоваться вещество под названием бромбензилцианид или «камит».



В публикации говорится, что «камит» впервые был применен Францией против Германии во время Первой мировой войны. Информации о его последующем использовании мало, но считается, что он был изъят из обращения в 1930-х годах из-за длительности его воздействия. В качестве замены применялся слезоточивый газ.



Служба государственной безопасности Грузии утверждает, что химический порошок, использованный против граждан через водометы, — это хлорбензилиденмалононитрил, который, по их словам, был приобретен МВД в 2007 году.



На брифинге первый заместитель начальника СГБ Лаша Маградзе заявил, что МВД никогда не приобретало «камит», упомянутый в репортаже BBC. Маградзе также подчеркнул, что вещества, использованные МВД, не относятся к запрещенным.



Служба безопасности утверждает, что ведет расследование по репортажу BBC в двух направлениях. По словам Маградзе, по одному из них, касающемуся возможного использования «камита», следственные действия уже завершены.



Расследование же возможного преступления, предусмотренного статьей 319 УК Грузии и связанного с оказанием помощи иностранной организации во враждебной деятельности, продолжается.



Источник: jam-news

