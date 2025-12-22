Зурабишвили: новый механизм ЕС по безвизу коснется чиновников из-за правонарушений в Грузии

22.12.2025 21:27





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что ЕС принимает новый механизм либерализации визового режима, и новые ограничения являются более жесткими.



Однако никто не должен вводить грузинский народ в заблуждение, поскольку — подчеркнула она — новый механизм направлен не против общества и граждан Грузии, а напротив: он позволяет Евросоюзу вводить ограничения из-за нарушений прав человека, насилия, нарушения международного права, верховенства закона. Это распространяется только на тех должностных лиц, которые ответственны за это в Грузии.



«Грузинская мечта», по ее словам, пытается обвинить ЕС, как будто они Грузию в чем-то ограничивают, как будто они шантажируют граждан Грузии и прочее.



По словам Зурабишвили, ограничение будет задействован в два этапа. Первый продлится год, и если «Грузинская мечта» не улучшит ситуацию, начнется второй этап — таким образом, ограничение может коснуться и обычных граждан.



По ее словам, необходимо интенсивно работать с партнерами, чтобы гарантировать, что визовые ограничения останутся в силе для чиновников и в течение второго периода и не повлияют на общество.



«В течение всего 2024 года, который последовал за предоставлением статуса кандидата (в ЕС, в 2023 году — ред.), «Грузинская мечта» не предпринимает никаких мер, отвечающих требованиям ЕС. Напротив, все решения, которые были приняты, все новые законы, которые были приняты, противоречат всем рекомендациям, предписанным ЕС, и в результате в конце 2024 года мы получим еще одно предупреждение о том, что все это может иметь последствия и повлиять на либерализацию визового режима.



Несмотря на это, на протяжении всего 2025 года «Грузинская мечта» продолжает игнорировать все приемлемые меры, все рекомендации, связанные с верховенством закона, правами человека, борьбой с коррупцией и прочим», — заявила политик.



Зурабишвили отметила, что не проходит и дня, чтобы представители «Мечты» не оскорбляли того или иного представителя ЕС или европейского лидера — этим, по ее словам, характеризуется поведение партии власти весь 2025 год.



«Все, кто сегодня работает с иностранными партнерами, должны продолжать работать в соответствии со своим решением, чтобы эти ограничения не затрагивали граждан, которые борются за сохранение шансов на дорогу в ЕС, и эти ограничения должны касаться только тех должностных лиц, которые несут ответственность за все законы, противоречащие стандартам и требованиям ЕС», — заключила пятый президент Грузии.



Источник: SOVA

