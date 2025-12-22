Вышедшему из тюрьмы Зурабу Джапаридзе назначили залог по «делу о саботаже»

22.12.2025 21:35





Тбилисский городской суд назначил оппозиционному политику Зурабу Джапаридзе залог в размере 30 000 лари по так называемому «делу о саботаже». По ходатайству прокуратуры ему также запретили покидать страну – у политика изъяли удостоверение личности и паспорт. Решение огласила судья Пикрия Сиктурашвили.



Сам Джапаридзе заявил, что пока не решил, будет ли вносить залог. Он также поставил под сомнение логику решения суда, указав, что мера пресечения была избрана уже после его освобождения из заключения.



По его словам, если его нахождение на свободе без залога действительно представляло проблему, то непонятно, почему соответствующее решение не было принято в пятницу, в день его выхода из тюрьмы.



После окончания судебного заседания Джапаридзе связал избранную меру пресечения с прошедшим в тот же день брифингом оппозиционной коалиции, на котором говорилось о систематических пытках и применении химических средств против людей в ноябре–декабре прошлого года.



«Это важный индикатор того, что эта тема для них проблемна… Это значит, что на неё нужно давить максимально, потому что, с большой вероятностью, они совершили преступление», – заявил политик.





Судебное заседание он охарактеризовал как «маскарад». По словам Джапаридзе, прокурор был не готов к процессу и, по сути, повторял утверждения, услышанные по телевидению.



19 декабря Джапаридзе вышел из тюрьмы, полностью отбыв семимесячный срок за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента.



В ноябре прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков – находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Элене Хоштария, а также Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Михаил Саакашвили обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии – призывы к свержению государственной власти (наказание – до 3 лет лишения свободы).



Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе – по статьям 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы) и 319 (помощь во враждебной деятельности иностранному государству, от 7 до 15 лет лишения свободы).



Элене Хоштария – по статьям 318, часть 1 (саботаж, 2–4 года), 319 (помощь во враждебной деятельности иностранному государству, 7–15 лет) и 321 (финансирование или поддержка деятельности, направленной против конституционного строя, 6–10 лет лишения свободы).



Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – по статье 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы).



По версии грузинских властей, после начала войны в Украине, «в то время как правительство Грузии избрало курс на сохранение мира и отказалось вводить экономические санкции против России», отдельные представители оппозиции якобы передавали иностранным государствам информацию об импорте нефтепродуктов, а также о ситуации в военном секторе Грузии. Следствие утверждает, что с их стороны распространялась «ложная информация о том, что воздушное пространство Грузии используется для поставок иранских беспилотников в Россию».

Кроме того, по данным прокуратуры, иностранным партнёрам якобы передавались списки сотрудников государственных ведомств и другие документы с целью введения санкций против граждан Грузии. В результате, как утверждает сторона обвинения, санкции были введены примерно против 300 граждан страны, включая должностных лиц и бизнесменов.

Прокуратура также заявляет, что после поражения оппозиции на парламентских выборах 2024 года, «под предлогом фальсификации результатов выборов», семь вышеуказанных оппозиционных лидеров «начали призывать к радикализации уличных протестов, революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и сопротивлению правоохранителям».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





