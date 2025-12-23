Суд избрал в отношении Зураба Гирчи Джапаридзе залог в размере 30 тысяч лари

Тбилисский городской суд по делу о саботаже избрал в отношении Зураба Гирчи Джапаридзе меру пресечения в виде несвязанного с лишением свободы залога в размере 30 тысяч лари. Кроме того, у Джапаридзе были изъяты удостоверение личности и паспорт.



В сегодняшнем судебном заседании присутствовал сам Зураб Джапаридзе.



Как заявил Зураб Гирчи Джапаридзе после заседания, у него пока нет позиции относительно того, будет ли он вносить залог.



«У меня пока нет позиции. По моему мнению, единственное, с чем связано это решение, — это мой сегодняшний брифинг, на котором мы говорили о систематических пытках и применении химических веществ против людей в ноябре–декабре прошлого года. Я связываю это только с этим, иначе не могу объяснить, при чём здесь сегодня эта история и почему это не сделали в пятницу», — заявил Джапаридзе.



Прокуратура Грузии 6 ноября начала уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Елены Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



По информации прокуратуры, дело касается преступлений, совершённых против государства, — саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии, а также призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти.





