Премьер: Политика ЕС в отношении Грузии — это «политика сквозняка»

23.12.2025 09:51





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе снова обвинил ЕС и его представителей в том, что они препятствуют европейской интеграции Грузии.



Политик заявил, что евроинтеграция используется как «инструмент шантажа».



«Когда Украине изначально предложили подать заявку, было логично, что подадут ее Молдова и Грузия. Как бы в конечном итоге не оказалось так, что все это задумывалось по отношению к Грузии и остальным странам не как политика открытых дверей — в данном случае со стороны ЕС — а как политика сквозняка», — заявил Кобахидзе.



Ранее лидеры «Грузинской мечты» не раз критиковали политику открытых дверей НАТО, называя ее «политикой сквозняка». И Кобахидзе отметил в этой связи, что в итоге обещания Альянса по Грузии оказались «политикой сквозняка».



«И здесь также выяснилось, что это была не политика открытых дверей ЕС в отношении Грузии, а политика сквозняка», — заявил премьер.



Глава грузинского правительства прокомментировал и вопрос возможной отмены режима безвиза для граждан Грузии: он считает, что Брюссель не примет такого решения против граждан страны, поскольку там понимают, что это не станет эффективным инструментом давления — «революцию этим не устроят, не вызовут волнений того масштаба, чтобы сменилась власть».



«У них также есть определенная степень прагматизма, и они не идут на этот шаг, потому что не видят потенциального эффекта, поэтому я не думаю, что этот шаг будет предпринят, потому что они окончательно обидят грузинский народ.



У грузинского народа итак уже сформировалось свое отношение к европейской бюрократии и доверие к ней; доверие грузинского народа к европейской бюрократии представлено на уровне самого низкого показателя», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, негативное отношение ЕС к властям Грузии объясняются, как утверждают в Брюсселе, «отклонением правительства от курса», которое выразилось в принятии законов, ограничивающих свободу выражения мнений — тогда лидеры ЕС заговорили о прекращении европейской интеграции страны.



Грузия подала официальную заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года, после начала полномасштабной российской агрессии в Украине.



Перед получением статуса кандидата в члены Евросоюза инициировала «закон об иноагентах», который обязал СМИ и неправительственные организации, финансируемые международными партнерами, зарегистрироваться в «реестре агентов».



Однако после многолюдной акции протеста законопроект был отозван.



Через несколько месяцев, 14 декабря 2023 года, Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС.



Через несколько месяцев после этого решения «Грузинская мечта» приняла тот же закон под измененным названием — «О прозрачности иностранного влияния».



После парламентских выборов 2024 года «Грузинская мечта» заявила, что в течение следующих 4-х лет замораживает вопрос открытия переговоров о членстве в ЕС с Брюсселем, объясняя это решение тем, что «европейская бюрократия» использует инструмент шантажа в условиях, когда на выборах не победила «радикальная оппозиция», то есть «агентура» Запада.



В ноябре-декабре полиция разогнала проевропейские протесты, применив силу к нескольким представителям СМИ и протестующим, при этом никто из сотрудников правоохранительных органов не был наказан.



США и ряд стран ЕС ввели санкции против грузинских чиновников и лиц, близких «Грузинской мечте».



