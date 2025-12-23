Задержан бывший глава Службы госбезопасности Грузии

23.12.2025 11:10





Бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили задержан. Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Георгий Гваракидзе на брифинге в прокуратуре.



Лилуашвили обвиняется в получении взяток по нескольким уголовным делам, находящимся на рассмотрении прокуратуры. В частности, прокуратура утверждает, что он:



➡︎ В октябре 2022 года получил взятку в размере 1 миллиона долларов от турецкого инвестора через бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе;



➡︎ В феврале 2022 года через Ромео Микаутадзе он вымогал 1 миллион пятьсот тысяч лари у основателя компании «Экспресс-сервис 2008» Георгия Хажалии в обмен на помощь в тендерах на газификацию;



➡︎ В 2021-2023 годах, согласно показаниям свидетелей, подавляющее большинство колл-центров принадлежало группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные СМИ за счет полученных от них доходов, в то время как главным покровителем «относительно небольшой части» колл-центров был Григол Лилуашвили, который осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили.



В результате деятельности этой триады он получил через Сандро Лилуашвили взятки на сумму около 1 365 000 долларов.



«На основании вышеизложенных фактических обстоятельств, в ходе расследования, помимо сбора доказательств против других лиц, причастных к преступной схеме, активно ведётся работа над версией, согласно которой Григол Лилуашвили вместе с другими сообщниками обеспечил сокрытие существования мошеннических колл-центров, финансирующих оппозиционные СМИ, в то время как оппозиционные СМИ, в свою очередь, не сообщали информацию о существовании мошеннических колл-центров под защитой Лилуашвили, несмотря на то, что обладали этой информацией», — заявил Гваракидзе.



Как известно, до брифинга бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили прибыл в прокуратуру на допрос, который продолжается до сих пор.





