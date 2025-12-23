Папуашвили: Силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения

«Правоохранительные органы направлены на то, чтобы политические или иные должностные вопросы не имели значения. Прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел действуют очень активно с целью выявления всех возможных коррупционных фактов», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя задержание бывшего руководителя СГБ Грузии Григола Лилуашвили.



Как отметил Папуашвили, генеральный прокурор сегодня подробно говорил о выдвинутых обвинениях, поэтому он не может комментировать содержательную сторону вопроса.



«Премьер-министр дал парламенту и народу обещание, что Грузия войдёт в тройку лучших стран Европы по низкому уровню коррупции. Именно частью этого обещания является максимально активное выявление коррупционных случаев. Силу правящей команды показывает то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они имели место со стороны членов самой команды», — заявил Папуашвили.



По его словам, силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они исходили от членов команды.



«Это и есть результат правильного институционального устройства», — отметил Папуашвили.



Прокуратура сегодня задержала бывшего руководителя Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили.





