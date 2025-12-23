|
|
|
Папуашвили: Силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения
23.12.2025 12:19
«Правоохранительные органы направлены на то, чтобы политические или иные должностные вопросы не имели значения. Прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел действуют очень активно с целью выявления всех возможных коррупционных фактов», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя задержание бывшего руководителя СГБ Грузии Григола Лилуашвили.
Как отметил Папуашвили, генеральный прокурор сегодня подробно говорил о выдвинутых обвинениях, поэтому он не может комментировать содержательную сторону вопроса.
«Премьер-министр дал парламенту и народу обещание, что Грузия войдёт в тройку лучших стран Европы по низкому уровню коррупции. Именно частью этого обещания является максимально активное выявление коррупционных случаев. Силу правящей команды показывает то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они имели место со стороны членов самой команды», — заявил Папуашвили.
По его словам, силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они исходили от членов команды.
«Это и есть результат правильного институционального устройства», — отметил Папуашвили.
Прокуратура сегодня задержала бывшего руководителя Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна