Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения


23.12.2025   12:19


«Правоохранительные органы направлены на то, чтобы политические или иные должностные вопросы не имели значения. Прокуратура, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел действуют очень активно с целью выявления всех возможных коррупционных фактов», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя задержание бывшего руководителя СГБ Грузии Григола Лилуашвили.

Как отметил Папуашвили, генеральный прокурор сегодня подробно говорил о выдвинутых обвинениях, поэтому он не может комментировать содержательную сторону вопроса.

«Премьер-министр дал парламенту и народу обещание, что Грузия войдёт в тройку лучших стран Европы по низкому уровню коррупции. Именно частью этого обещания является максимально активное выявление коррупционных случаев. Силу правящей команды показывает то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они имели место со стороны членов самой команды», — заявил Папуашвили.

По его словам, силу правящей команды как раз и демонстрирует то, что она выявляет возможные нарушения, в том числе если они исходили от членов команды.

«Это и есть результат правильного институционального устройства», — отметил Папуашвили.

Прокуратура сегодня задержала бывшего руководителя Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна