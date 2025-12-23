Прокуруатура: экс-глава СГБ Грузии покрывал мошеннические «колл-центры», финансировавшие оппозиционные СМИ

Один из эпизодов, связанных с задержанием бывшего главы Служба госбезопасности Григола Лилуашвили, касается т.н дела колл-центров. По информации прокуратуры, за счёт доходов этих колл-центров финансировались различные оппозиционные СМИ.



Как заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, в 2021–2023 годах, несмотря на задекларированную государством правовую борьбу в этом направлении, в стране продолжали действовать несколько десятков мошеннических колл-центров. Согласно показаниям свидетелей, подавляющее большинство этих колл-центров принадлежало группе лиц, которые из полученных доходов финансировали различные оппозиционные медиа, тогда как покровителем относительно меньшей части колл-центров был Григол Лилуашвили, осуществлявший эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили.



«В результате указанной преступной деятельности Григол Лилуашвили получил в качестве взятки, при посредничестве Сандро Лилуашвили, около 1 365 000 долларов США», — заявил Гваракидзе.



По его словам, исходя из указанных фактических обстоятельств, следствие, наряду со сбором доказательств в отношении других лиц, вовлечённых в преступную схему, интенсивно работает и над версией, согласно которой, Григол Лилуашвили вместе с другими сообщниками обеспечивал неразглашение информации о существовании мошеннических колл-центров, финансировавших оппозиционные СМИ.



«В свою очередь, оппозиционные медиа не освещали информацию о существовании мошеннических колл-центров, находившихся под покровительством Лилуашвили, несмотря на то что они располагали этой информацией», — заявил Гваракидзе.



Для справки: прокуратура задержала Григола Лилуашвили. Ему предъявлено обвинение по подпункту «г» части 2 и подпункту «е» 3-й части статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет.





