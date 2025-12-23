Шалва Папуашвили о задержании Григола Лилуашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили откликнулся на задержание бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и заявил, что этот факт «демонстрирует силу самой команды и ее решимость, чтобы внутри команды не было каких-либо порочных проявлений».



По его словам, этот факт подтверждает, что когда правительство говорит о борьбе с коррупцией, оно действительно имеет это в виду.



«Именно это показывает силу команды, ее способность выявлять возможные нарушения, если они имели место со стороны членов команды. Это именно результат правильного институционального устройства. Это еще раз подтверждает, что когда мы говорим о борьбе с коррупцией, мы действительно имеем это в виду.



Сам факт того, что прокуратура, Министерство внутренних дел и Служба безопасности выявляют предполагаемые случаи коррупции, показывает, что когда власть говорит о борьбе с коррупцией, она это и имеет в виду, и наоборот, это демонстрирует силу самой команды и ее решимость, чтобы внутри команды не было каких-либо порочных проявлений», - сказал Папуашвили.



Для справки, бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили задержан.



Ему предъявлено обвинение по части 2 и части 3 ст. 338 УК Грузии, что подразумевает получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет.





