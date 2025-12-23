Профессор Гарварда: Власть в Грузии берёт под контроль университеты

23.12.2025 14:32





Профессор Гарвардского университета и грузинского Государственного университета Илии Стивен Джонс выступил с критикой реформы образования, инициированной «Грузинской мечтой». Он считает, что реальная цель властей – усиление контроля над вузами, поскольку «авторитарные режимы понимают важность контроля над образованием для собственного выживания».



«Некоторые из них, такие как большевики, сочетали видение социального преобразования с политической стратегией контроля и дисциплины. Другие, например партия «Грузинская мечта», находящаяся сейчас у власти в Грузии, менее идеологичны; они стремятся к политическому доминированию через регулирование, наказание, контроль над источниками существования граждан и манипулирование законом. У «Грузинской мечты» нет ни внятной телеологии, ни убедительного плана будущего Грузии. Это режим без воображения и устремлений, движимый простой целью – удержаться у власти. Для этого ему необходимо контролировать или, что ещё лучше, закрывать такие политические пространства, как университетские кампусы, где сопротивление может перерасти в восстание», - пишет Стивен Джонс в статье, опубликованной на сайте исследовательской платформы PONARS Eurasia.



Профессор отмечает, что высшее образование является одним из самых опасных пространств для авторитарных режимов, поскольку университеты становятся очагом критического мышления и протестов. По его оценке, именно поэтому «Грузинская мечта» пытается контролировать вузы и изолировать политически активных студентов и академические круги:



«Грузинские университеты теперь стали частью более широкой атаки правительства на культурные институты страны. В отчёте Pen America за ноябрь 2023 года задокументирован захват «Грузинской мечтой» ведущих государственных культурных учреждений, включая Национальный музей, Грузинский национальный киноцентр, Музей изобразительных искусств и даже Тбилисскую государственную консерваторию – через увольнения, бюджетный контроль, прекращение грантов и кадровые перестановки (в частности, замену независимых директоров лоялистами «Грузинской мечты»)».



Стивен Джонс утверждает, что после реформы образования 2004 года, направленной на демократизацию и интеграцию в европейское образовательное пространство и Болонский процесс, многие ожидания так и не были реализованы.



«Существенного улучшения качества преподавания, автономии университетов, доступа студентов или финансирования высшего образования не произошло. Большинство из 19 государственных и 45 частных университетов Грузии не имеют строгой академической структуры».



Джонс напоминает, что «Концепция национальной реформы высшего образования», представленная грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в октябре 2025 года, предполагает перераспределение вузов по регионам, жёсткое государственное регулирование учебных программ, назначение руководства сверху, контроль за приёмом студентов и перераспределение финансирования.



«Некоторые элементы концепции выглядят разумно, например перенос вузов в регионы. Однако реальная цель правительства – не повышение качества образования, а усиление контроля».



Напомним, о планируемой реформе системы высшего образования Ираклий Кобахидзе впервые заявил в эфире телеканала «Имеди» 17 октября. Он отметил, что нынешняя система образования не отвечает современным вызовам и стандартам, и что у партии «Грузинская мечта» есть «амбициозная цель» - обеспечить студентам в Грузии такое же образование, как и за рубежом.



Правительство «Грузинской мечты» планирует реформу университетского образования, которая включает в себя сокращение числа факультетов по принципу «один город - один факультет».



Реформа направлена на изменение системы финансирования государственных университетов и перевод их на работу в рамках государственного управления.





