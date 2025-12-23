Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили — о задержании экс-главы СГБ: «Правление страхом по-русски!»


23.12.2025   14:37


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на задержание и обвинения в адрес экс-главы СГБ Григола Лилуашвили.

«Министр государственной безопасности, правая рука Б. Иванишвили был арестован сегодня утром. Два бывших премьер—министра находятся под следствием, бывший министр обороны и заместитель министра экономики находятся в тюрьме… Правление страхом по-русски!», — пишет Зурабишвили.


