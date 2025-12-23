Леван Самушия: Нам говорят, что в «Грузинской мечте» годами цвела коррупция, но где политическая ответственность

Это не борьба с коррупцией, что хочет изобразить т.н. власть, это «клановое» противостояние и борьба между «кланами», - об этом заявил член «Лело - Сильная Грузия» Леван Самушия, откликаясь на задержание бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. По его словам, по делу задержания бывших высокопоставленных чиновников необходимо провести объективное расследование.



«Это не борьба с коррупцией, как хочет изобразить т.н. власть. Это «клановое» противостояние и борьба между «кланами». Нам говорят, что на протяжении лет в «Грузинской мечте» цвела коррупция от начала до конца - глава Службы государственной безопасности, дважды премьер-министр, различные министры, заместители министров - вся «Грузинская мечта» годами погрязла в коррупции, но где политическая ответственность?! Отдельно в правовом плане, чего требует объективное расследование. Смотрите, как 1-2-3 года назад этих людей восхваляли и называли спасителями страны, а сегодня говорят, что, оказывается, они были коррумпированы. Мы, оппозиционные партии, неоднократно говорили о коррупции, что они категорически отрицали. Получается, что оказывается «Грузинская мечта» у власти последний 1 год, а где они были тогда?!», - сказал Самушия.





