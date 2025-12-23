Каха Каладзе анонсировал строительство наземного метро ещё в 2018 году

Каха Каладзе анонсировал строительство наземного метро ещё в 2018 году. Тогда речь шла о создании новой наземной линии от станции Самгори до рынка Лило. Обещал даже, что линия из Тбилиси дойдет до Рустави.



Запуск проекта планировался уже в 2019 году, а его ориентировочный бюджет оценивался примерно в $90 млн. Однако проект так и не был реализован.



Сегодня Каладзе заявил, что это дорого.



По его словам, проект временно приостановлен, поскольку продление существующих линий тбилисского метро считается более приоритетной задачей.



«Что касается наземного метро, мы по этому поводу не раз давали разъяснения. Эта инициатива принадлежит бывшему премьер-министру Мамуке Бахтадзе. Муниципалитету было поручено изучить рынок, провести технико-экономическое обоснование и подготовить проект. Мы наняли европейские компании, которые провели исследование, и, согласно их оценке, стоимость проекта составила бы около 300 млн евро.



Когда мы начали обсуждать, насколько целесообразно тратить такую сумму на этот проект в условиях острой необходимости продления линий метро в направлении Театр Ахметели и Варкетили, было принято решение временно приостановить проект. Мы всё подсчитали и расставили приоритеты», — заявил Каладзе.





