|
|
|
Кобахидзе: Запрет оппозиции — путь к «полноценной демократии»
23.12.2025 16:50
Выступая в эфире провластного телеканала Rustavi 2, премьер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что запрет нескольких оппозиционных партий — «единственный способ сформировать в стране полноценную демократическую систему», утверждая, что эти политические силы управляются из-за рубежа.
По его словам, такие меры позволят добиться «существенных изменений» к парламентским выборам 2028 года и обеспечить развитие политических процессов «в правильном направлении».
В том же интервью премьер-министр обвинил Европейский союз в «двойной игре» в отношении Грузии, заявив, что тема европейской интеграции используется «как инструмент шантажа с марта 2022 года».
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд с иском о запрете трёх оппозиционных партий — бывшей правящей партии «Единое национальное движение», а также «Ахали» и «Лело», утверждая, что они представляют «реальную угрозу конституционному строю».
Параллельно прокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего президента Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров, обвинив их в саботаже, подрывной деятельности и содействии иностранным государствам во враждебных действиях.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна