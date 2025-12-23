Кобахидзе: Запрет оппозиции — путь к «полноценной демократии»

23.12.2025 16:50





Выступая в эфире провластного телеканала Rustavi 2, премьер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что запрет нескольких оппозиционных партий — «единственный способ сформировать в стране полноценную демократическую систему», утверждая, что эти политические силы управляются из-за рубежа.



По его словам, такие меры позволят добиться «существенных изменений» к парламентским выборам 2028 года и обеспечить развитие политических процессов «в правильном направлении».



В том же интервью премьер-министр обвинил Европейский союз в «двойной игре» в отношении Грузии, заявив, что тема европейской интеграции используется «как инструмент шантажа с марта 2022 года».



Ранее правящая партия «Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд с иском о запрете трёх оппозиционных партий — бывшей правящей партии «Единое национальное движение», а также «Ахали» и «Лело», утверждая, что они представляют «реальную угрозу конституционному строю».



Параллельно прокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего президента Михаила Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров, обвинив их в саботаже, подрывной деятельности и содействии иностранным государствам во враждебных действиях.







