Обвинение бывшему директору Агентства управления детсадами, предположительно, официально предъявят сегодня

23.12.2025 17:42





Обвинение бывшему директору Агентства управления детсадами мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе предположительно, будет официально предъявлено сегодня. Об этом адвокат Гванцеладзе сообщил «Интерпрессньюс».



Как он поясняет, его подзащитный, с большой вероятностью, сегодня явится в следственный орган, поскольку в отношении Гванцеладзе вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.



Правозащитник не знает позицию Гванцеладзе по делу против него, так как не имел с ним коммуникации.



По существующей информации, бывший директор Агентства детсадов давно не находится в Грузии.



Для справки, сегодня был задержан бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Он обвиняется в получении взяток по нескольким уголовным делам. В одном из текущих дел по 4 эпизодам фигурирует бывший директор Агентства детских садов Каха Гванцеладзе.



По информации прокуратуры, в обмен на взятку Григол Лилуашвили предоставлял защиту своему другу, бывшему директору Агентства детских садов мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе, который при оформлении договоров на закупки для детских садов получал от предпринимательских субъектов в виде взяток особо крупных суммы, т.н. «откаты».



По данным следственного органа, Кахабер Гванцеладзе вовлек в вышеупомянутую преступную схему Лилуашвили-Гванцеладзе сотрудников, занимавшихся финансовым учетом и расчетами агентства, а также мониторингом. В отношении всех их вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





