TI: «Мечта» предприняла 41 шаг навстречу России за год своего антиевропейского курса

23.12.2025 19:30





НПО TI (Transparency International/Georgia) опубликовала отчет о 41 шаге «Грузинской мечты» навстречу России, как отмечается, за год антиевропейского курса партии.



Организация заявляет, что за последний год не только был приостановлен процесс евроинтеграции Грузии, но и был нанесен ущерб демократическому развитию общества и поставлена под угрозу идея государственной независимости Грузии.



НПО подчеркивает, что «Грузинская мечта» методично осуществляет вредные для государства и общества действия, которые все больше отдаляют государственную систему управления и законодательную систему от Европы и приближают ее к России.



«Несмотря на репрессивную политику Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты«, грузинское общество в течение всего года не прекращало борьбу. Она не хочет жить в условиях авторитаризма в российском стиле и считает, что Грузия должна вернуться на европейский путь развития, где будут защищены права всех граждан, где ни одна политическая сила не сможет повлиять на выборы и где не будет политических заключенных или узников совести», — говорится в заявлении НПО.



Список шагов, которые, по мнению неправительственной организации, «Грузинская мечта» предприняла за последний год и целью которых была защита страны от Европы:



сфальсифицировала выборы и фактически не провела расследование фальсификаций на выборах в октябре 2024 года;

парламент собрался, игнорируя требования закона;



разогнала и пытала мирных демонстрантов, применив против них химическое оружие, не наказала тех, кто отдавал незаконные приказы, и тех, кто этот приказ выполнял;



в Грузии появились узники совести;



большинство лидеров оппозиционных партий в Грузии задержаны по политическим мотивам, и в то же время против них возбуждены новые дела по обвинению в преступлениях против государства;



физические и словесные нападки на журналистов стали нормой. Критически настроенным журналистам опасно работать в Грузии. Следственные органы не расследовали факты преднамеренного преследования и физического насилия в отношении журналистов;



приняла политическое решение в связи с преследованием грузинских неправительственных организаций и начала репрессии против гражданского сектора;





