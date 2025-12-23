|
5 и 6 января в Грузии объявлены праздничными днями
23.12.2025 20:15
Согласно постановлению правительства Грузии, 5 и 6 января 2026 года объявлены выходными днями. Соответствующее постановление сегодня опубликовано на сайте «Законодательного вестника».
«Административный орган определяет службы/служащих, находящихся в его подчинении или входящих в его систему, на которых действие данного постановления не распространяется, если выполнение их функций является неотложной необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества;
постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии;
постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии «О государственных закупках», в том числе на закупки, предусмотренные подпунктом «а.т» пункта первого статьи 3 этого же закона, а также на деятельность Совета по рассмотрению споров, связанных с государственными закупками», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
