|
|
|
Украина попросила Польшу об экстрадиции ученого РФ за раскопки в Крыму
23.12.2025 20:20
От Украины поступил запрос на экстрадицию Польшей задержанного российского археолога Александра Б. в связи с незаконными раскопками в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Журналисты узнали, что украинский запрос на экстрадицию Александра Б. поступил в Окружную прокуратуру Варшавы.
В Польше сначала должны будут оценить формальное соответствие запроса всем требованиям, после чего будут проверять наличие причин для неприемлемости экстрадиции задержанного.
После этого прокуратура сформирует свою позицию по этому вопросу и передаст ее в суд вместе с украинским запросом.
Вероятно, одновременно в суд подадут ходатайство о продлении содержания под стражей задержанного, поскольку срок истекает 13 января. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать суд.
Напомним, о задержании российского ученого, которого Украина разыскивает за проведение незаконных археологических раскопок в оккупированном Крыму, стало известно в начале декабря. Его взяли под стражу в одном из отелей Варшавы, во время его поездки по Европе с лекциями.
Скорее всего, речь идет об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.
В Кремле назвали это задержание "произволом" и заявили, что будут работать над освобождением археолога.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна