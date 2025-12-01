|
|
|
Кобахидзе: количество студентов, принимаемых в вузы, сокращаться не будет
24.12.2025 00:50
Модель бесплатного высшего образования будет внедрена для студентов, поступающих в следующем году, объявил премьер-министр партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он добавил, что спекуляции о том, что меньшее количество молодых людей сможет поступить в университет, являются необоснованными.
«Модель бесплатного высшего образования будет применяться к студентам, которые будут поступать в следующем году. Что касается нынешних студентов, то к ним будет применяться система, по которой они были приняты в университет, включая систему грантов.
В прошлом году в университетах Грузии было принято 31 000 студентов, и это число не изменится. Есть предположения, что меньшее количество молодых людей будет иметь возможность поступить в университет, но набор, который был принят, останется прежним. Что касается автономии, то она также останется. Мы готовы ответить на любые вопросы, потому что суть нашего дела дает нам силу. Сначала мы встретились с ректорами государственных университетов, а затем министр образования встретился с ректорами частных университетов; везде было место для обсуждения. Мы готовы к любому формату, но наши оппоненты предпочитают забивать в пустые ворота, потому что у них нет других ресурсов», — сказал Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна