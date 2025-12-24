Бывшему директору Агентства управления детсадами заочно предъявлено обвинение

Бывшему директору Агентства управления детсадами мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе заочно предъявлены обвинения.



По какой именно статье его обвиняет следствие, неизвестно. Как сообщил адвокат Гванцеладзе «IPN», он не может говорить о деталях дела, учитывая интересы подзащитного.



По его словам, у него не было коммуникации с Гванцеладзе.



По существующей информации, бывший директор Агентства детских садов давно не находится в Грузии.



Напомним, что вчера был задержан бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Он обвиняется в получении взяток по нескольким уголовным делам. В одном из текущих дел по 4 эпизодам фигурирует бывший директор Агентства детских садов Каха Гванцеладзе.



По информации прокуратуры, в обмен на взятку Григол Лилуашвили предоставлял защиту своему другу, бывшему директору Агентства детских садов мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе, который при оформлении договоров на закупки для детских садов получал от предпринимательских субъектов в виде взяток особо крупных суммы, т.н. «откаты».



По данным следственного органа, Кахабер Гванцеладзе вовлек в вышеупомянутую преступную схему Лилуашвили-Гванцеладзе сотрудников, занимавшихся финансовым учетом и расчетами агентства, а также мониторингом. В отношении всех их вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых.





