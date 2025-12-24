Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывшему главе СГБ предъявлено обвинение


24.12.2025   10:19


Бывшему главе Службы государственной безопасности Григолу Лилуашвили предъявлено обвинение. Об этом сообщил журналистам следователь Джаба Карчава.

«Задержанному в качестве обвиняемого Георгию Лилуашвили предъявлено обвинение, при этом присутствовал адвокат, защищающий его интересы. Мы не можем предоставить другой информации. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о мере пресечения в установленные законом сроки», - заявил следователь.

По словам адвоката Роберта Григалашвили, касательно обвинения, «Лилуашвили считает, что против него не может быть прямых доказательств относительно обстоятельств, изложенных в этом обвинении».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна