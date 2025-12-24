Бывшему главе СГБ предъявлено обвинение

Бывшему главе Службы государственной безопасности Григолу Лилуашвили предъявлено обвинение. Об этом сообщил журналистам следователь Джаба Карчава.



«Задержанному в качестве обвиняемого Георгию Лилуашвили предъявлено обвинение, при этом присутствовал адвокат, защищающий его интересы. Мы не можем предоставить другой информации. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о мере пресечения в установленные законом сроки», - заявил следователь.



По словам адвоката Роберта Григалашвили, касательно обвинения, «Лилуашвили считает, что против него не может быть прямых доказательств относительно обстоятельств, изложенных в этом обвинении».





