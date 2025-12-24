|
Папуашвили: Приветствуется внимание премьера к розничным цены на продовольственные продукты
24.12.2025 12:29
Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные продукты, что является предметом первоочередной заботы граждан, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, откликаясь на инициативу премьер-министра.
Как отмечает Папуашвили, сразу после открытия весенней сессии парламент создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса ценообразования на продукты питания.
Как заявил премьер-министр, изучение вопроса начато, проведено исследование, выявлены проблемные точки, процесс начат.
В качестве одного из направлений намечена и идея создания парламентской комиссии как открытого, публичного формата, чтобы аудитория увидела процесс формирования розничных цен на продукцию и возможные недостатки в этом процессе.
Открытый, демократический процесс обусловливает информированного гражданина, который понимает и включен в дискуссию по насущным вопросам и участвует в принятии решений.
Сразу после открытия весенней сессии парламент Грузии создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса формирования цен на продовольственные продукты», - пишет Папуашвили.
