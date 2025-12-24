Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Приветствуется внимание премьера к розничным цены на продовольственные продукты


24.12.2025   12:29


Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные продукты, что является предметом первоочередной заботы граждан, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, откликаясь на инициативу премьер-министра.

Как отмечает Папуашвили, сразу после открытия весенней сессии парламент создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса ценообразования на продукты питания.

«Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные продукты, что является предметом первоочередной заботы граждан.

Как заявил премьер-министр, изучение вопроса начато, проведено исследование, выявлены проблемные точки, процесс начат.

В качестве одного из направлений намечена и идея создания парламентской комиссии как открытого, публичного формата, чтобы аудитория увидела процесс формирования розничных цен на продукцию и возможные недостатки в этом процессе.

Открытый, демократический процесс обусловливает информированного гражданина, который понимает и включен в дискуссию по насущным вопросам и участвует в принятии решений.

Сразу после открытия весенней сессии парламент Грузии создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса формирования цен на продовольственные продукты», - пишет Папуашвили.


