Папуашвили: Приветствуется внимание премьера к розничным цены на продовольственные продукты

24.12.2025 12:29





Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные продукты, что является предметом первоочередной заботы граждан, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, откликаясь на инициативу премьер-министра.



Как отмечает Папуашвили, сразу после открытия весенней сессии парламент создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса ценообразования на продукты питания.



«Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные продукты, что является предметом первоочередной заботы граждан.



Как заявил премьер-министр, изучение вопроса начато, проведено исследование, выявлены проблемные точки, процесс начат.



В качестве одного из направлений намечена и идея создания парламентской комиссии как открытого, публичного формата, чтобы аудитория увидела процесс формирования розничных цен на продукцию и возможные недостатки в этом процессе.



Открытый, демократический процесс обусловливает информированного гражданина, который понимает и включен в дискуссию по насущным вопросам и участвует в принятии решений.



Сразу после открытия весенней сессии парламент Грузии создаст специальную комиссию и начнет публичное изучение процесса формирования цен на продовольственные продукты», - пишет Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





