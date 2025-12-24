Еженедельные встречи граждан с мэром Тбилиси возобновятся с 14 января

«Еженедельные личные приёмы граждан в период с 25 декабря по 13 января проводиться не будут», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, с 14 января 2026 года приём граждан вновь будет осуществляться в обычном режиме.



«Каждую среду с 16:00 до 18:00 мы проводим приём граждан, где встречаемся с ними лично. Выслушиваем проблемные вопросы и принимаем решения. Такое мероприятие состоится и сегодня, однако со следующей недели, в период новогодних праздников, встречи проводиться не будут, а с 14 января они продолжатся в обычном режиме», — заявил Каха Каладзе.





