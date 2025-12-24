Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еженедельные встречи граждан с мэром Тбилиси возобновятся с 14 января


24.12.2025   12:31


«Еженедельные личные приёмы граждан в период с 25 декабря по 13 января проводиться не будут», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.

По его словам, с 14 января 2026 года приём граждан вновь будет осуществляться в обычном режиме.

«Каждую среду с 16:00 до 18:00 мы проводим приём граждан, где встречаемся с ними лично. Выслушиваем проблемные вопросы и принимаем решения. Такое мероприятие состоится и сегодня, однако со следующей недели, в период новогодних праздников, встречи проводиться не будут, а с 14 января они продолжатся в обычном режиме», — заявил Каха Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна