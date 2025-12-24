Спикер парламента обещал создать спецкомиссию по изучению ценообразования на продукты питания

Шалва Папуашвили – Сразу после открытия весенней сессии парламент создаст специальную комиссию и начнет публичное исследование процесса ценообразования на продукты питания

11:52, 24.12.2025



«Приветствуется внимание премьер-министра Грузии к такому важному вопросу, как розничные цены на продовольственные товары, которые являются предметом первоочередной заботы граждан», — написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Папуашвили, сразу после открытия весенней сессии парламент создаст специальную комиссию для изучения процесса формирования цен на продовольственные товары.



«Как заявил премьер-министр, изучение вопроса уже начато, проведено исследование, выявлены проблемные точки и процесс запущен.



В качестве одного из направлений была также обозначена идея создания парламентской комиссии как открытого, публичного формата, чтобы аудитория могла увидеть процесс формирования розничных цен на продукцию и возможные изъяны в этом процессе.



Открытый, демократический процесс формирует информированного гражданина, который понимает и вовлечён в обсуждение насущных вопросов и участвует в принятии решений.



Сразу после открытия весенней сессии парламент Грузии создаст специальную комиссию и начнёт публичное изучение процесса формирования цен на продовольственные товары», — пишет Папуашвили.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в видеообращении, распространённом в связи с потребительскими ценами, заявил, что правительство будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и сетей маркетов, чтобы добиться снижения цен для граждан. По словам премьера, он обратится к парламенту с просьбой создать парламентскую комиссию для оценки данного вопроса. Ираклий Кобахидзе также призвал правоохранительные органы к всестороннему изучению ситуации.



Следует напомним, что парламент отказался создавать специальную комиссию по изучению распространенной ВВС информации о химических отравлениях в ходе разгона акций, а также по изучению жесткого разгона акции в «ночь Гаврилова».





