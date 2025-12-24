|
Каскад фонтанов пока не удается восстановить в парке Ваке — мэрия ищет подрядчика
24.12.2025 12:48
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что пока так и не найдена компания, которая готова заняться восстановлением каскада фонтанов в парке Ваке.
По его словам, планируется привлечь иностранных специалистов и работы будут завершены в «ближайшие годы».
Главный парк города на ремонте уже несколько лет, с 2020 года. Ранее каскад фонтанов обещали восстановить к концу 2022 года, затем весной 2023. Этим летом Каладзе говорил, что мэрия приступила к восстановлению фонтанов и каскада и работы будут завершены весной 2027 года.
В октябре 2022 года в парке произошла трагедия — ударило током подростков, которые полезли в фонтан за мячом. Тогда погибла 13-летняя Марита Мепаришвили. За день до этого мэрия объявила о завершении ремонта и открыла восстановленный фонтан и малый каскад парка Ваке. После трагедии следствие выявило факты нарушения техники безопасности, некачественных ремонтных работ и подделку документов для акта сдачи-приема.
Согласно предварительному проекту бюджета мэрии Тбилиси на 2026 год, в следующем году на реконструкцию каскада в парке Ваке будет потрачено 18 миллионов лари.
