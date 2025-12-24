Путин Бушу-младшему в 2008-м: надо заставить Грузию решить «внутреннюю проблему» иным путем

24.12.2025 14:43





Национальный архив безопасности США (National Security Archive) опубликовал запись заседания от 6 апреля 2008 года — сразу после саммита НАТО в Бухаресте, где Грузии и Украине обещали, что страны станут членами Альянса.



В этот день тогдашний президент США Джордж Буш-младший и президент РФ Владимир Путин встретились в последний раз — в резиденции Путина в Бочаровом Ручье в Сочи на Черном море.



«Тон встречи разительно отличается от ранних бесед, когда оба президента обещали сотрудничество по всем вопросам и выражали приверженность крепким личным отношениям.



Эта встреча проходит сразу после саммита НАТО в Бухаресте, где разгорелись напряженные дискуссии по поводу кампании США по приглашению Грузии и Украины вступить в НАТО.



Путин — любезный хозяин, а Буш — вежливый гость, но они не могут избежать разногласий. Тем не менее впечатляет то, как они по-прежнему способны конструктивно обсуждать существенные вопросы.



Путин дает хорошее объяснение российской точки зрения на развертывание систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Буш выслушивает опасения России, но не меняет своей позиции.



Переходя к переговорам в Бухаресте, Путин заявляет о своем решительном несогласии с вступлением Украины и Грузии в НАТО и говорит, что Россия будет полагаться на антинатовские силы в Украине и «создавать проблемы» в Украине «постоянно», поскольку обеспокоена «угрозой размещения военных баз и новых военных систем вблизи России».



Удивительно, но в ответ Буш выражает свое восхищение способностью российского президента изложить свою точку зрения: «Одно из того, чем я восхищаюсь в вас, — это то, что вы не побоялись сказать это НАТО. Это очень достойно восхищения. Люди внимательно слушали и не сомневались в вашей позиции. Это было хорошее выступление», — говорится в тексте.



Последняя встреча Путина-Буша состоялась за месяц до начала президентского срока Дмитрия Медведева. Тогда Путин заявил, что проблема Абхазии и Цхинвальского региона является внутренней проблемой Грузии и что существуют «этнические проблемы, которые длятся веками».



Путин заверил Буша, что Грузия, в случае принятия в НАТО, попытается восстановить территориальную целостность военными средствами, и говорил о необходимости заставить Грузию решить «внутреннюю проблему» другим способом.



Он также заявил президенту США, что в противном случае начнется партизанская война наподобие Афганистана, в которой примут участие и северокавказские вооруженные формирования.



Президент России также заверял Буша, что чеченские и другие северокавказские группировки были направлены на Абхазскую войну без помощи Москвы.



В этом же разговоре Путин отметил, что российские спецслужбы убили Шамиля Басаева, лидера чеченской группировки и организатора терактов во время чеченской войны, который также воевал в Абхазии.



Путин добавил, что многие другие командиры, подобные Басаеву, все еще живы.



Отметим, Национальный архив безопасности США (National Security Archive, NSA) — это независимый исследовательский центр, который использует Закон о свободе информации (FOIA) для получения рассекреченных документов по национальной безопасности, работая через запросы, а не как прямое правительственное учреждение, предоставляющее доступ по закону.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





