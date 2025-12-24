Гоциридзе: Призыв Кобахидзе к правоохранителям заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий

24.12.2025 15:48





Призыв Кобахидзе к правоохранителям, заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий в сфере бизнеса и реанимация советской системы «ОБХСС», - написал оппозиционный политик Роман Гоциридзе , откликаясь на заявления премьер-министра относительно продовольственной политики.



По его словам, правительство «Грузинской мечты» начинает репрессии торговой сети под предлогом высоких цен. Гоциридзе отмечает, что основной причиной повышения цен является неправильная денежно-кредитная и бюджетная политика правительства.



«Призыв Кобахидзе к правоохранителям, заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий в сфере бизнеса и реанимация советской системы «ОБХСС». Следующим шагом станет установление государственного контроля над бизнесом, как в Беларуси и других подобных странах. Скоро идеи свободной рыночной экономики заменят идеологией «государственного капитализма».



Тотальное разграбление государственных ресурсов и элитная коррупция, что они сами признают, в процессе внутриполитических репрессий, являются одной из причин роста цен», - написал Гоциридзе в социальной сети.





