Гоциридзе: Призыв Кобахидзе к правоохранителям заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий


24.12.2025   15:48


Призыв Кобахидзе к правоохранителям, заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий в сфере бизнеса и реанимация советской системы «ОБХСС», - написал оппозиционный политик Роман Гоциридзе , откликаясь на заявления премьер-министра относительно продовольственной политики.

По его словам, правительство «Грузинской мечты» начинает репрессии торговой сети под предлогом высоких цен. Гоциридзе отмечает, что основной причиной повышения цен является неправильная денежно-кредитная и бюджетная политика правительства.

«Призыв Кобахидзе к правоохранителям, заняться ростом цен в супермаркетах, это расширение репрессий в сфере бизнеса и реанимация советской системы «ОБХСС». Следующим шагом станет установление государственного контроля над бизнесом, как в Беларуси и других подобных странах. Скоро идеи свободной рыночной экономики заменят идеологией «государственного капитализма».

Тотальное разграбление государственных ресурсов и элитная коррупция, что они сами признают, в процессе внутриполитических репрессий, являются одной из причин роста цен», - написал Гоциридзе в социальной сети.


