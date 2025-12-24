Указ об «эстетических характеристиках» зданий в Грузии выпустила «Грузинская мечта»

Фасады, крыши, заборы, цветовая палитра зданий в Грузии, кроме тбилисского муниципалитета, будет регулироваться указом «Грузинской мечты» об «эстетических характеристиках». А его нарушение может стать основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, пишет Radio Tavisupleba.



Детали. При разработке архитектурного проекта материалы и цвета для крыш и фасадов должны быть согласованы с государством. Вот некоторые из основных критериев, которым должны следовать строители:



▪️ Цвета фасадов и заборов должны гармонично вписываться в окружающую среду и природный ландшафт.



▪️ Форма и пропорции крыши должны гармонировать с городской застройкой, городским силуэтом и сочетаться с общим характером застройки.



▪️ Облицовочные материалы должны сохранять «историческую идентичность» или «гармонично сочетаться с современным стилем».



«Ничего не ограничено… Наша цель — стандартизация массового строительства, особенно в регионах, чтобы максимально улучшить эстетический облик всех регионов, городов и поселков страны», — сказала, комментируя нововведения, министр экономики Мариам Квривишвили.



Требования указа носят рекомендательный характер до 1 июля 2026 года. После этого они станут обязательными.





