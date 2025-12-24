В Грузии вступил в силу новый закон об амнистии старых штрафов для владельцев такси

В Грузии вступил в силу новый закон об амнистии старых штрафов для владельцев такси. В общей сложности будет списано более 8 миллионов лари задолженностей.



Если штраф был выписан до 1 ноября 2025 года за административные правонарушения, связанные с оказанием такси-услуг, он аннулируется автоматически.



Амнистия также распространяется на владельцев разрешений категории A:

— вся задолженность по оплате разрешения, начисленная до 1 октября 2025 года, полностью списывается.

— мера затронет около 2000 водителей и сумму примерно 2 миллиона лари.



При этом отмечается, что владельцы разрешений обязаны своевременно оплачивать плату за разрешение, начисляемую с октября 2025 года, и выполнять это обязательство в дальнейшем.



Кроме того, владельцы разрешений обязаны оплачивать штрафы, выписанные с 1 ноября 2025 года — они амнистии не подлежат.





