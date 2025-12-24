|
|
|
В Грузии вступил в силу новый закон об амнистии старых штрафов для владельцев такси
24.12.2025 19:33
В Грузии вступил в силу новый закон об амнистии старых штрафов для владельцев такси. В общей сложности будет списано более 8 миллионов лари задолженностей.
Если штраф был выписан до 1 ноября 2025 года за административные правонарушения, связанные с оказанием такси-услуг, он аннулируется автоматически.
Амнистия также распространяется на владельцев разрешений категории A:
— вся задолженность по оплате разрешения, начисленная до 1 октября 2025 года, полностью списывается.
— мера затронет около 2000 водителей и сумму примерно 2 миллиона лари.
При этом отмечается, что владельцы разрешений обязаны своевременно оплачивать плату за разрешение, начисляемую с октября 2025 года, и выполнять это обязательство в дальнейшем.
Кроме того, владельцы разрешений обязаны оплачивать штрафы, выписанные с 1 ноября 2025 года — они амнистии не подлежат.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна