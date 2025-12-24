|
Экс-глава СГБ Григол Лилуашвили остается в заключении
24.12.2025 22:12
Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили оставлен в заключении в качестве превентивной меры.
Решение вынес судья Арсен Калатозишвили.
Сегодняшнее заседания суда состоялось в закрытом режиме. Обвиняемый Григол Лилуашвили на заседании не присутствовал.
Вчера прокуратура Грузии арестовала бывшего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. По информации прокуратуры, Григол Лилуашвили обвиняется предусматривает преступление, заключающееся в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.
