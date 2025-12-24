Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-глава СГБ Григол Лилуашвили остается в заключении


24.12.2025   22:12


Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили оставлен в заключении в качестве превентивной меры.

Решение вынес судья Арсен Калатозишвили.

Сегодняшнее заседания суда состоялось в закрытом режиме. Обвиняемый Григол Лилуашвили на заседании не присутствовал.

Вчера прокуратура Грузии арестовала бывшего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. По информации прокуратуры, Григол Лилуашвили обвиняется предусматривает преступление, заключающееся в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.


