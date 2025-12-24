СГБ Грузии займется изучением причин высоких потребительских цен

24.12.2025 22:18





Согласно заявлению первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лаши Маградзе, ведомство в рамках своей компетенции начинает детальное изучение вопроса, связанного с потребительскими ценами.



По словам Маградзе, за любым противоправным действием, наносящим ущерб интересам граждан Грузии и экономической безопасности страны, последует соответствующее строгое правовое реагирование.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в видеообращении по вопросу потребительских цен отметил, что правительство будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и торговых цепочек для достижения снижения цен для потребителей. По словам премьер-министра, он обратится в парламент с просьбой создать парламентскую комиссию для оценки этого вопроса. Кроме того, Ираклий Кобахидзе призвал правоохранительные органы провести углубленное исследование вопроса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





