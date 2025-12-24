Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ Грузии займется изучением причин высоких потребительских цен


24.12.2025   22:18


Согласно заявлению первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лаши Маградзе, ведомство в рамках своей компетенции начинает детальное изучение вопроса, связанного с потребительскими ценами.

По словам Маградзе, за любым противоправным действием, наносящим ущерб интересам граждан Грузии и экономической безопасности страны, последует соответствующее строгое правовое реагирование.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в видеообращении по вопросу потребительских цен отметил, что правительство будет активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и торговых цепочек для достижения снижения цен для потребителей. По словам премьер-министра, он обратится в парламент с просьбой создать парламентскую комиссию для оценки этого вопроса. Кроме того, Ираклий Кобахидзе призвал правоохранительные органы провести углубленное исследование вопроса.


